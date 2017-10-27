في زحلة.. اقتحم مجمعا سكنيا وأطلق النار على طليقته !

أقدم المدعو ج. م. ش. ال ( 46 عاما) ليل أمس، وهو طليق المدعوة ل.ع. ج.، على اقتحام مجمع غصن السكني – محلة الرحاب زحلة، متعمدا ​إطلاق نار​ كثيف في الهواء إرهابا لسكان المجمع من سلاح حربي نوع كلاشينكوف، بغية دخول منزل طليقته الكائن في المجمع المذكور من الطابق الأول.

وانطلقت الرصاصات من سلاحه واستقرت في الجدران الخارجية للمبنى، ولم تسلم سيارة طليقته أيضا من الرصاص، وهي من نوع “كيا ريو”، تحمل اللوحه رقم 511265/ج. ومن ثم أقدم ج. على دخول المنزل محاولا قتل زوجته بإطلاق النار في داخل المنزل حيث طال جميع الغرف، لكن العناية الالهية شاءت أن تنقذها هي وولداها فانيسا وجواد.

وعاش سكان المجمع حال رعب وذعر وانهالت الاتصالات على ​الأجهزة الأمنية​ التي حضرت وباشرت التحقيقات، والتأكد من عدم وجود إصابات. بعدها، استطاع المدعو ج. الفرار مسرعا على متن سيارة من نوع “تويوتا” كورولا ذهبية.

وتمكنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع صباح اليوم من إلقاء القبض عليه في ​مدينة بعلبك​.