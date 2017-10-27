مؤتمر لـ”حماية الإبداع الإعلامي من القرصنة”.. متى ؟

أكد وزير ​الاعلام​ ​ملحم الرياشي​ أن “الابداع الفكري يباع باسعار زهيدة”، لافتًا إلى أن “هذه المشكلة ستكون موضوع نقاش بجلسة سيترأسها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​”.

الرّياشي وفي مؤتمر صحافي عقده في وزارة الإعلام رياشي، أوضح أن “عناوين المؤتمر الذي يحمل عنوان “حماية الابداع الاعلامي من القرصنة”، الذي سيعقد نهار الجمعة المقبل في السراي الكبير بالتعاون مع مديرية قوى الأمن الدّاخليّ، هي التالية: اضرار النشاط على الاقتصاد اللبنان​ي، الضرر على سمعة لبنان الدولية، المواطن اللبناني الذي يحتوي المحتوى غير الشرعي، التساهل بساتخدام المحتوى المسروق”.

وبيّن الرياشي أنّه خلال المؤتمر سيتم الحديث أيضاً عن كيف تجري عملية السرقة والقرصنة، مؤكّدًا أنّ “مكافحة القرصنة ضرورة لأنها تسبب مشاكلًا كثيرة”.

ودعا الرياشي جميع الوزراء للمشاركة بهذا المؤتمر.

من جهة أخرى، ردًّا على سؤال حول تلفزيون لبنان، أوضح الرياشي أنّ “تلفزيون لبنان له خطة كبيرة وطويلة ونأمل أن يصبح هناك رئيس مجلس إدارة له قريباً”.