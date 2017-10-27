في البقاع.. ختما بالشمع الأحمر لهذه الأسباب !

في سياق متابعتها حماية الأمن الغذائي للمواطن، تواصل المديريّة العامة لأمن الدولة حملتها على معامل الحلويات الفاسدة في البقاع، بحيث قامت دوريّة، يرافقها مراقبان من مصلحة الصحّة العامة ومصلحة الإقتصاد، بدهم معملين للحلويات، الأول في محلة كرك نوح في مدينة زحلة يملكه مواطن لبناني، والمعمل الثاني في بلدة القرعون في قضاء البقاع الغربي يعود إلى شخص سوريّ.

وبعد الكشف على المعملين، تبيّن أنّهما غير مرخّصين، ولا يستوفيان الشروط الصحيّة، والمواد الأوليّة المستعملة منتهية الصلاحية ولا تحمل تواريخ، فضلاً عن وجود حلويات فاسدة، وأخرى مصنّعة مُرتجعة يُعاد استخدامها بعد عجنها.



بناءً لإشارة النائب العام الإستئنافي في البقاع، تمّ ختم المعملين بالشمع الأحمر، وأُوقف المالكان، فيما أُتلفت بضاعة معمل كرك نوح في مطمر برّ الياس بإشراف مندوبَي وزارتَي الصحة والإقتصاد.

