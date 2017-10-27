زيارة البابا الإفتراضية للفضاء!!

قام البابا فرنسيس بزيارة افتراضية إلى الفضاء الخارجي عندما اتصل بالمحطة الفضائية الدولية، ودعا إلى حماية الكوكب.

واستغرقت مكالمة الفيديو نحو 20 دقيقة، وتحدث فيها البابا إلى رواد الفضاء الستة على المحطة الفضائية، عندما كانوا على بعد نحو 400 كم من كوكب الأرض.

وطرح عليهم عدة أسئلة، وكانت تبدو عليه في بعض الأحيان دهشة تلميذ صغير في مدرسة.

ويبدو أن البابا تأثر بشدة من كلام رائد الفضاء سيرغي ريازانسكي عن جده، ورائد الفضاء الأميركي راندي بريسنيك، الذي قال إن محطة الفضاء الدولية سمحت له بالاطلاع على جمال الأرض “الذي لا يوصف”، وأن يكون أكثر تفاؤلا إزاء مستقبل البشرية.

ووجه البابا فرنسيس العديد من النداءات لحماية بيئة الأرض، وخصص رسالة دورية أو رسالة رئيسية للدفاع عنها في عام 2015. ولاقت هذه الوثيقة تأييدا من علماء يقولون إن الاحتباس الحراري العالمي يرجع جزئيا على الأقل إلى النشاط البشري.

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