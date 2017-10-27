عون: للبنانيين الارمن دور بارز في تعزيز العلاقات بين البلدين

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عمق العلاقات اللبنانية – الارمينية، داعيا الى “تعزيزها في المجالات كاقة، لا سيما منها المجال الاقتصادي”.

وابلغ الرئيس عون وزير الاقتصاد والاستثمار في ارمينيا سورين كارايان الذي استقبله والوفد المرافق في قصر بعبدا، ان “اللبنانيين من اصل ارميني يلعبون دورا بارزا في تعزيز العلاقات بين لبنان وارمينيا، لا سيما في ظل القواسم المشتركة في تاريخ الشعبين اللبناني والارميني”.

وشجع على “الاستثمارات المتبادلة والمباشرة بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون السياحي”، داعيا رجال الاعمال في كل من البلدين الى “التعاون لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين”.

وحمل الرئيس عون الوزير الارميني تحياته الى نظيره سيرج سركيسيان، واعدا بتلبية الدعوة التي كان وجهها اليه لزيارة ارمينيا في وقت قريب.

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