طمأن رئيس بلدية تنورين المهندس بهاء حرب المواطنين الى أن “مياه نهر تنورين صحية وسليمة وخالية من اي ملوثات”، نافيا “ما تم تداوله عن وجود تلوث في مياه النهر وحشرات نهرية وأسماك نافقة”.

وأوضح حرب في بيان، أن “المجلس البلدي في تنورين تبلغ من إدارة مصنع مياه تنورين الاسبوع الماضي، عن إجراء أعمال صيانة عامة روتينية للخزانات والآبار وقساطل المياه، وبقي المجلس البلدي على تواصل تام مع إدارة المصنع لمتابعة أعمال الصيانة. وعندما تلقينا اتصالا من سيدة أفادتنا عن وجود رغوة بيضاء في مياه النهر، بادرنا فورا للاتصال بإدارة المصنع، وحضر فريق من المختصين للاطلاع على البيانات العلمية الخاصة بالشركة للتثبت من استعمال مواد عالمية تستعمل في كافة المصانع ولا تتسبب بأي ضرر بالبيئة والمياه والاسماك النهرية”.

واشار حرب الى أن “مصنع مياه تنورين حائز على شهادة ISO العالمية، وبالتالي هو ملتزم تجاه هذا التصنيف من خلال اتباع الشروط والمواصفات المطلوبة لكي يحافظ على مستوى المعايير المطلوبة وعدم الخروج عنها”.



وختم: “إننا كمجلس بلدي وانطلاقا من مسؤولياتنا تجاه أهلنا وبيئتنا وطبيعتنا ومياهنا قمنا بأخذ عينات من مياه النهر على مدى 3 أيام، وأظهرت الفحوصات أن لا وجود لاي جراثيم أو أسماك نافقة والمياه طبيعية، وكل كلام غير ذلك هو كلام تشويهي للحقيقة والواقع. ونحن على تواصل وتنسيق دائم ومستمر مع الشركة ومع المختبرات المعنية، للتأكد من صحة وسلامة المياه، وذلك حفاظا على صحة وسلامة أهلنا ومواطنينا”.

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