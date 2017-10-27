انتخابات بلدية الظل الشبابية

وتساءل عن دور المرأة والكوتا النسائية “إذ يقتصر تمثيل المرأة في الحكومة على وزيرة واحدة وفي مجلس النواب على 3 نساء”، مؤكدا “أهمية دور المرأة كشريك أساسي في الوطن”. ودعا إلى “عدم استثناء العسكريين الذين يضحون بحياتهم من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم”.

وأعرب عن فخره بجمعية المقاصد الإسلامية وتاريخها العريق، مذكرا بعمه فؤاد أحمد فياض مخزومي الذي استشهد خلال تظاهرة خرجت من المقاصد ضد الانتداب الفرنسي في 13 تشرين الثاني 1943.

من جهته، لفت الداعوق إلى أن مخزومي “لطالما تميز بحبه لوطنه ولبيروت، وعلى الطلاب الاقتداء به وبنجاحاته”. وأعرب عن فخره بجمعية المقاصد وإنجازاتها، لافتا إلى أن انتخابات “بلدية الظل” تشكل “خطوة أولى لفهم حيثيات المرحلة المقبلة”، وداعيا الطلاب إلى “تخطي حاجز الخوف خصوصا أن المقاصد ستكون إلى جانبهم دوما”.

يشار إلى أن الأعضاء المنتخبين سيزورون مبنى بلدية بيروت في وقت لاحق.

ويذكر أن “شبكات الشباب المتوسطي” برنامج يمتد على ثلاث سنوات (2014-2017) من تنفيذ اليونسكو وتمويل الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تمكين الشبان والشابات من المشاركة الشاملة في بناء مجتمعاتهم وأن يكونوا سفراء للتحولات الإيجابية في منطقتهم.

ويعمل البرنامج مع منظمات شبابية من عشرة البلدان من الضفتين الشرقية والغربية للبحر الأبيض المتوسط.