رسومات وكتابات مسيئة..وإدارة كلية الصحة توضح

أوضحت إدارة كلية الصحة ـ الفرع الثالث، في الجامعة اللبنانية “أن لا علاقة للكلية بكل الرسومات والكتابات التي وجدت صباح اليوم على بعض الجدران خصوصا أن هذه الجدران موجودة خارج حرم الكلية وليست ضمنها وهي بالتالي ليست تحت سلطتها، متمنية على الجميع عدم زج إسم كلية الصحة بأعمال صبيانية من هذا النوع يمكن أن تحصل على أي جدار من جدران المدينة مع تأكيد استنكارها للعبارات المكتوبة كونها تتنافى مع الأخلاق والقيم والآداب العامة لطرابلس.

جمعية انماء طرابلس

واستنكرت جمعية إنماء طرابلس والميناء، “ما كتب على جدران الكلية من اساءة وشتائم”، واعتبرت في بيان “ان هذه التصرفات التي مست هذا الصرح التعليمي”، مستغربة ومرفوضة بكل المقاييس والمعايير الاخلاقية. ودعت المعنيين الى “الاسراع في التحقيق وكشف المتورطين واحالتهم الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حقهم”.

الجماعة الاسلامية

كما أصدرت الجماعة الإسلامية في طرابلس بيانا، شجبت فيه ما “اقترفته أيد آثمة”، معتبرة “ان ما كتب يترك أثرا سيئا ملتهبا بنار الحقد والضغينة على الشرائع السماوية”،معلنة “ان مثل هذا الفعل يجب ألا يمر من دون البحث عن الفاعل ومعاقبته من قبل الجهات المختصة حتى ينال الجزاء اللازم وحتى لا يكون ذلك مدخلا أو بابا من أبواب الفتنة التي تشعل نارا ترفضها كل الشرائع السماوية بكافة أطيافها”.

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