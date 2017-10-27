بلبلة في مطار بيروت بعد تعطّل محرك الطائرة

أوردت قناة إعلامية خبراً مفاده التالي: “كان من المقرّر أن تقلع طائرة Air France عند الساعة الرابعة والخمس دقائق من بعض ظهر اليوم الجمعة، في رحلة متجهة من مطار رفيق الحريري الدولي إلى مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس.

وقبيل الإقلاع أُبلغ الركاب عن عطل تقني في الطائرة تعمل فرق الصيانة على حلّه، ليُبَلّغوا بعد نحو ساعتين من الإنتظار داخل الطائرة، أنّ المحرّك تعطّل ولا إمكانية لإصلاحه”.

وأضافت إنّ “حالةً من التخبّط والضياع سادت المسافرين عندما طلبت منهم Air France العودة إلى منازلهم على أن تتصل بهم في وقت لاحق لإبلاغهم عن موعد الإقلاع الجديد، من دون أن تحدّد هذا الموعد، وذلك بدلاً من أن تقلّهم في طائرة أخرى، ما أثار غضب المسافرين المرتبطين بمواعيد عمل محدّدة، ثمّ علا صراخ المسافرين نتيجة الفوضى العارمة”.

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