تعادل في انتخابات الـNDU باستثناء كلية العلوم

أعلنت جامعة سيدة اللويزة – برسا الكورة، نتائج انتخابات الهيئة الطالبية الجديدة بعد ساعتين من إقفال صناديق الاقتراع.

وأشار بيان لمصلحة طلاب “القوات اللبنانية”، الى أن “التعادل كان سيد الموقف، الا انه في كلية العلوم (FNAS) تمت مراجعة الـ”GPA” الخاص بالمرشحين، بعد تعادل مرشح “القوات” مع مرشح “المردة”. وعليه، حصل تيار “المردة” وحلفاؤه على 4 مقاعد، مقابل 3 مقاعد لـ”القوات” وحلفائها. وكانت دارت المنافسة بين لائحتين، واحدة تحمل شعار”الشباب الناشط” مدعومة من “القوات اللبنانية”، “التيار الوطني الحر”، الكتائب و”المستقبل”، ولائحة شعارها “صوت الشباب” مدعومة من تيار “المردة”، “حزب الله”، مناصري فيصل كرامي والحزب “القومي السوري” لكسب سبع مقاعد طالبية في الكليات الست”.

ولفت البيان الى أن “عملية الإقتراع كانت قد بدأت حسب قانون الصوت الواحد على أساس الكليات عند التاسعة صباحا، واستمرت حتى الثانية من بعد الظهر في أجواء تنافسية تطغى عليها الروح الديمقراطية. وجرت الإنتخابات بإشراف عميدة مكتب شؤون الطلاب السيدة جويس منسى، يعاونها لجنة من الطلاب وفريق عمل من الهيئة الإدارية والأكاديمية في الجامعة لتأمين حسن أداء اليوم الانتخابي. وشهدت الإنتخابات إقبالا كبيرا من قبل الطلاب الذين مارسوا حقهم في اختيار مجلس الطلاب الذي يمثلهم. كما حضرت جمعية”lade” لمراقبة الانتخابات”.

وهنأت المصلحة جميع الفائزين، متمنية لهم “العمل الناجح لما فيه خير الجامعة والطلاب”.

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