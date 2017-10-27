صيانة جسر المدفون

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات بصيانة مونسات الحديد للمسلك الشرقي من جسر المدفون حتى مفرق البلمند على الاوتوستراد الدولي، وسيتم تضييق الطريق حوالي متر واحد من دون قطعها أمام حركة السير، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00 يومياً من تاريخ 30/10/2017 ولمدة 15 يوماً تقريباً.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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