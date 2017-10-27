وئام وهاب يطالب بإطلاق سراح أبو حمدان

طالب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب “بإطلاق سراح الموقوف سليم أبوحمدان”.

واشار وهاب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أنه يثق ببراءة أبو حمدان، لافتا الى انه ليس هناك مبرر لإستمرار توقيفه.

يذكر أنه تم توقيف المدعو “سليم ابوحمدان” بتهمة التعامل مع إسرائيل، وهو كان مسؤولا عن أمن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، على مدى سنوات طويلة، إلا أنه لم يعد في موقع المسؤولية هذه منذ العام 2012.

نطالب بإطلاق سراح سليم أبو حمدان فأنا واثق ببراءته وليس هناك مبرر لإستمرار توقيفه — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 27, 2017

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