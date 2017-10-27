إمتهن سرقة الدراجات وبيعها….والسبب؟!!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي:

“وقعت في الآونة الأخيرة بعض عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية في منطقتي سعدنايل وتعلبايا – شتورا. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من معرفة هوية ومكان تواجد شخص مشتبه به بجرم السرقة وتوقيفه بتاريخ 23/10/2017، وهو ر. ص. (مواليد عام 1988، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بسرقة السيارات والدراجات الآلية وبيعها بغية شراء المخدرات. وقد أحيل الموقوف على مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية بناءً لاشارة القضاء المختص”.

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