يصدر اليوم الأحد الحكم على غادة عبد الرازق من محكمة جنح المعادي، في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي سمير صبري، بعد اتهامها بارتكاب فعل خادش للحياء.

بعد ظهورها شبه عارية في فيديو مباشر مع متابعيها، وأوضحت الجنحة المباشرة، بحسب موقع “سيدتي” أن غادة عبد الرازق ارتكبت فعلاً خادشاً للجميع دون مراعاة القيم السائدة فى المجتمع.

يذكر أن المحامي سمير صبري كان قد تقدم بجنحة مباشرة ضد الفنانة، اتهمها فيها بارتكاب الفعل الفاضح، قائلاً: أنها تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء، عدة مرات، على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الفيديو يذاع مباشرة، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولاً.

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