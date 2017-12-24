الراعي: نحن مسؤولون في قول الحقيقة

لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن “هويتنا المسيحية لا تنفصل عن رسالتنا، لذا نحن مسؤولون في لبنان وهذا المشرق وحيثما كنا عن الرسالة الموكولة إلينا من المسيح الرب، وهي قول الحقيقة، وممارسة العدالة، وبناء جسور الأخوة والتعاون، وتوطيد السلام، والوقوف بوجه الظلم والاستبداد والاستضعاف وانتهاك الحقوق والاعتداء على الحياة البشرية وقدسيتها وكرامتها”.

وشدد خلال ترأسه قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، على ان القلب يتجه إلى القدس المدينة التي قدسها المسيح المخلص والفادي الإلهي، بتجسده وإعلان إنجيله واجتراح معجزات محبته ورحمته، وبتأسيس الكنيسة وأسرار الخلاص، وبموته وقيامته وإرسال روحه القدوس لتقديس المؤمنين وهدايتهم.

وقال: “في هذا الوقت تطالب الأسرة الدولية والفلسطينيون والعرب والمسيحيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعودة عن قراره بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، ما يعني إعلان تهويدها ونزع الصفة المسيحية والإسلامية عنها. وهذا قرار خطير يشعل الحرب من جديد في المدينة والأرض التي أعلن فيها ملائكة السماء، ليلة ميلاد المخلص: “السلام على الأرض لبني البشر”.

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