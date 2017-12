عايد تيمور جنبلاط، نجل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

فنشر تيمور صورة على صفحته الرسمية عبر تويتر، ارفقها بالعبارة التالية “نتمنى للجميع سنة آمنة ومليئة بالنجاحات، ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير”.

Wishing everyone a safe and prosperous 2018..Merry Christmas and a Happy New Year

نتمنى للجميع سنة آمنة ومليئة بالنجاحات، ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير. pic.twitter.com/tc7s4M7Xke

