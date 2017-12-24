أهالي جل الديب وانطلياس يناشدون الرئيس عون

تجمع عدد من اهالي جل الديب وانطلياس امام كنيسة مار عبدا في جل الديب، ونوهوا “بقرار وقف تنفيذ الاعمال بالجسر على شكل 2L لحين اتمام الدراسات”.

وناشدوا “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يكون عادلا لابناء المنطقة كما كان عادلا في كل الملفات، فمن غير المقبول ان يستمر الوضع على ما هو عليه لأنه يشكل ضررا كبيرا على المنطقة”.

وكانت عناصر من شرطة بلدية جل الديب بقنايا عمدت إلى نزع لافتات تأييد لوقف الاشغال، قبل أن يتدخل عدد من المسؤولين عن الكنيسة لإعادة تركيبها.





وتمنى كاهن الرعية الاب فالنتينو الغول ان “تكون الدراسات عادلة وصادقة وشفافة وواضحة”.



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