أرسلان: ميلاد السيد المسيح يعني البشرية بأسرها

غرد وزير المهجرين رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، عبر حسابه على “تويتر”، بصورة لشجرة الميلاد في دارته في خلدة و قال : “ميلاد السيد المسيح يعني البشرية بأسرها ونحن في دار خلدة نتشبث بهذا التقليد منذ عشرات السنين، انطلاقا من إيمان مطلق بلاهوتنا القومي القائم على الرسالتين السماويتين المسيحية والإسلامية.
ميلاد السيد #المسيح يعني البشرية بأسرها ونحن في دار #خلدة نتشبّث بهذا التقليد منذ عشرات السنين انطلاقاً من إيمان مطلق بلاهوتنا القومي القائم على الرسالتين السماويتين #المسيحية و #الإسلامية..#ميلاد_مجيد وعام سعيد للجميع #طلال_أرسلان #ChristmasEveEve #Christmas2017 #christmas pic.twitter.com/OQvKiu4p41
— Talal Arslan (@talalarslane) December 24, 2017