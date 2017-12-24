أرسلان: ميلاد السيد المسيح يعني البشرية بأسرها

غرد وزير المهجرين رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، عبر حسابه على “تويتر”، بصورة لشجرة الميلاد في دارته في خلدة و قال : “ميلاد السيد المسيح يعني البشرية بأسرها ونحن في دار خلدة نتشبث بهذا التقليد منذ عشرات السنين، انطلاقا من إيمان مطلق بلاهوتنا القومي القائم على الرسالتين السماويتين المسيحية والإسلامية.

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