ميسي يعتذر من رونالدو

حقق نادي برشلونة الإسباني انتصارا كبيرا على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي،
وفي لقطة مميزة أثناء الكلاسيكو الأشهر في عالم الساحرة المستديرة، قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالاعتذار من البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، بعد اصطدام كرة ميسي القوية من ركلة حرة مباشرة برأس النجم البرتغالي الذي كان أحد لاعبي حائط الصد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.
حيث تقدم ميسي على الفور ومدّ يده مصافحا رونالدو، وهو نوع من الاعتذار في عالم الرياضة في مثل هذه الحالات.
وسجل ثلاثية برشلونة في اللقاء كل من الأوروغوياني لويس سواريز وميسي من ركلة جزاء وأليكس فيدال في الدقائق (54، 64، 90+3) على الترتيب، ليعزز البلوغرانا صدارته لفرق الليغا بـ45 نقطة، فيما توقف رصيد الميرينغي عند 31 في المركز الرابع، ولديه مباراة مؤجلة على أرض ليغانيس.