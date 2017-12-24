هكذا تضامن “راغب علامة” مع “عهد التميمي”

أعرب السوبر ستار راغب علامة عن تضامنه مع الفلسطينية “عهد التميمي” التي اعتقلتها السلطات الإسرائيلية الثلاثاء الماضي بعد اقتحام منزلها ليلا.

ونشر علامة عبر حسابه الرسمي لموقع “تويتر” مقطع فيديو يُظهر مقتطفات من مقاومتها لجنود إسرائيليين”.. معلّقًا: “أين الضمير العالمي”.

أين الضمير العالمي ؟؟!!!!! pic.twitter.com/J29mH3liLj — Ragheb Alama (@raghebalama) December 22, 2017

وقد اشتهرت “عهد التميمي” البالغة من العمر 16 عاماً بمواجهتها للقوات الإسرائيلية في قريتها، قرية النبي صالح، بالضفة الغربية، قبل أن يتم اعتقالها ليلة الثلاثاء الفائت باقتحامها بيتها وتفتيشه ومصادرة الأجهزة الإلكترونية منه.

وجاء اعتقال عهد بعد أن حاولت طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها يوم الجمعة وقد وثقت ذلك بفيديو.

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