“عيدية” من بوعاصي لأكثر من 600 جمعية

وللاستفسار عن هذه العيدية، شرحت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية لـ”ليبانون ديبايت” بعض التفاصيل، موضحة ان عدد الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة يبلغ حوالي الـ 600 جمعية تعنى بحالات مختلفة، منها تقدم خدمات اجتماعية ومنها صحية، ومنها رعائية تُعنى بالأطفال، او ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والاحداث، والفقراء وغيرهم.

يشمل الحسم كل تلك الجمعيات لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد. أما الهدف منه يكمن في تخفيف قدر المستطاع الاعباء المادية على الجمعيات، ليصبح باستطاعتها من ناحية، استيراد اي شيء تحتاجه، من معدات طبية، وأدوية، واثاث أو أي شيء آخر مهما كان بتكلفة اقل من النصف، عبر “DHL” وهي شركة تقدم خدمات البريد السريع دولياً. من ناحية أخرى، اصدار الى الخارج بنصف التكلفة ايضا اي شيء من ملفات او منتجات وغيرها.

تفتح هذه الاتفاقية الآفاق امام الجمعيات، كونها تسهل عملية الشحن، بما في ذلك من توفير تكاليف يمكن من خلاله مضاعفة الخدمات لمن تعنى بهم الجمعيات، حتى هناك استفادة على النحو الاقتصادي للجمعيات التي تصدّر منتوجاتها الى الخارج، وفرصة لتلك التي لديها فائض انتاج محلي ولا قدرة على تصديره.

واشارت المصادر نفسها إلى ان التعاون بين اي جمعية وشركة البريد يجب ان يتم عبر الوزارة التي تعنى بدورها بالتفاصيل.