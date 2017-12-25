نجوى كرم ليلة الميلاد المجيد: “بحِب.. بسامح.. هذا هو العيد”!

بقميص الـ “بابا نويل”، أطلّت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ليلة عيد الميلاد المجيد، على متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة لها في مَركبة (حافلة) تحمل زينة الميلاد وأجواء العيد، أرفقتها مع التعليق التالي: “عملنا نشاط صغير يحسّسنا بِجوهر العيد، منبقى منحكي عنّو”، وأضافت: “1-بحِب، 2- بسامح، هيدا هو العيد، ينعاد عَ الكل. ⁧‫#ميلاد_مجيد⁩”.

‏وقد أثنى محبّوها على إطلالتها، كما تحمّسوا لمعرفة النشاط الذي قامت به ليلة العيد.

‏على صعيدٍ آخر، تستعدّ شمس الأغنية لإحياء حفلٍ ضخم يوم الجمعة المقبل 29 ديسمبر، في مجمّع Dragon Mart2 (سوق التنّين 2) في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومنه إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث ستستقبل العام الجديد 2018 في حفلٍ ضخمٍ آخر في فندق “لو روايال” عمّان، ليلة 31 ديسمبر الجاري، وهو الحفل الذي أُعتبر الأعلى سعراً في حفلات رأس السنة، ورغم ذلك فهو يشهد إقبالاً كبيراً حيث نفذت أغلب تذاكره، لتثبت نجوى كرم من جديد أنها نجمة شبّاك التذاكر، وأنّ نجاح الفنان يُقاس على أرض الواقع بدرجة إقبال الجمهور على حفلاته، لا بأرقامٍ فقط في عالمٍ إفتراضي.

‏الكاتب: نجوى نيوز

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