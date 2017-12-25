عون عن قضية مارسيل غانم : كم صحافي يوجد في السجن؟

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اللبنانيين بالأعياد، قائلا: “كل عيد وأنتم بخير ولينعاد على اللبنانيين جميعا بالخير والسعادة”.

وقال الرئيس عون في تصريح له بعد الخلوة التي عقدها في بكركي مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “مرت سنة على انتخابي رئيسا وأنا راض على الذي حصل، واذا أحد يعتقد أننا قصرنا فليقل لنا أين”، مشيرا الى ان “انتخاب المغتربين تعالجه الحكومة مع وزيري الداخلية والخارجية ضمن اللجنة”.

ولفت عون إلى ان “منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 محق لأنه في 13 تشرين 1990، الدورة كانت في الحربية وأنا وقعت دخولها. ولكن بسبب كيدية سياسية معينة أرسلوهم الى منازلهم ثم استدعوهم بعد سنتين. ونحن حاولنا أن نرد لهم نصف حقهم”.



وأضاف، “هذه قضية محقة بالجوهر وبالاساس والمرسوم يمضيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واذا هناك أحد معترض فليذهب الى القضاء وسأفرح اذا القضاء كسر لي قراري”. وقال ردا على سؤال عن الحرية العامة: “مارسيل غانم استدعي للشهادة، وأسألكم كم صحافي يوجد في السجن، ويجب احترام القضاء وعمله”.



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