اغتصبه وضربه على رأسه.. ماذا حلّ بطفل التسع سنوات؟

أفاد مصدر محلي في قرية الدويبة بريف حماة بوقوع جريمة اغتصاب ومحاولة قتل قام بها المدعو ( ص.ج) بحق الطفل (ن.ج) ليقوم بعد ذلك باخفاء جثته في مغارة جنوب القرية”.

وأضاف المصدر بأن “الطفل حالياً في المشفى بحالة حرجة، بعد دخوله في غيبوبه، نتيجة تعرضه لعدة كسور في الجمجمه”.

وأشار المصدر إلى أن “الطفل المجني عليه ابن تسعة سنوات، وهو الولد الأكبر لوالده الشهيد، كما أن عمه شهيد أيضا”.

وبيّن أحد اقرباء الطفل الضحية أن “الجاني متخلف عن الخدمة الالزامية ويعرف بميوله الإجرامية، وتكراره للعديد من الأفعال غير القانونية واللا أخلاقية”.

وأضاف “للجاني حالات سابقة من الاعتداء على الأطفال والأهالي، كما أن شقيقه منشق عن الجيش العربي السوري منذ أول الأحداث ويعمل مع المجموعات المسلحة”.

مصدر في شرطة القرية أفاد بأنه تم إلقاء القبض على المدعو (ص.ج) من قبل مخفر شرطة الشيخ علي كاسون.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

