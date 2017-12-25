بالصورة… بشرى سارة لحالات الهيموفيليا

اصدر وزير الصحة غسان حاصباني قرارا يقضي بمنح مُصابي الهيموفيليا، المو​افقة على فترة سنة، بدلا من ٦ اشهر، على الملفات الطبية المقدمة للجنة الطبية من اجل الحصول على العلاج، تسهيلا لمسار معاملاتهم الطبية ولتخفيف وطأة المسار الاداري المطلوب للحصول على العلاج.

وبدورها تشكر جمعية longwingbutterflyassociation حاصباني على قراره الداعم لحالات الهيموفيليا، اذ تعتبر ان الوزير قد وضع الهيموفيليا من اوليات سلم اهتماماته منذ تسلّمه وزارة الصحة اللبنانية، ابتداءً من إطلاق حملة التوعية للجمعية عام ٢٠١٧ الى رعايته لسباق الرالي وغيرها من النشاطات، التى حولت الهيموفيليا من حالة صامتة الى حالة معروفة بغية دعمها على كافة المستويات .

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