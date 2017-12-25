الأمن اللبناني يعتقل “الرحيل” أثناء تسلله إلى البقاع

أفادت وسائل إعلام بأن قوات الأمن ألقت القبض على ما يسمى بالمسؤول الشرعي لـ”داعش” في البقاع، موضحة أنه دخل إلى لبنان خلسة قادما من الرقة.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد “تمكن جهاز أمن الدولة فرع الهرمل من إلقاء القبض على السوري أحمد الرحيل، من بلدة الطبقة بالرقة”.

وأضافت، أنه “دخل إلى لبنان خلسة آتيا من الرقة ومقيم بالبقاع”.

وألقي القبض على الرحيل فجرا، أثناء دخوله المنطقة، مبينة أنه “اعترف بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم داعش، وما يزال رهن التحقيق”.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، في بيان لها: أنه “نتيجة الرصد والمتابعة، فقد تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي”.

وأشار البيان إلى أن “الموقوفين متهمون في المشاركة بأعمال إرهابية”.

كما عثرت القوة على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر.

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