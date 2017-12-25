هل تغادر القوات الروسية قاعدة حميميم؟

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنّ بلاده لا تعتزم نقل قواتها من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى مصر، رغم تعاونها العسكري العميق مع القاهرة في مكافحة الإرهاب.

وقال لافروف، اليوم الاثنين: لا نخطط لأيّ نقل لقواتنا على أساس دائم إلى الأراضي المصرية من حميميم، موضحاً أنّ التعاون العسكري الدولي لمواجهة الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك مع مصر يحتل مكاناً هاماً.

ولفت الى أنّ التعاون العسكري والفني بين مصر وروسيا، يتمثل بإمداد القاهرة بالمعدات والأسلحة اللازمة لعملية مكافحة الإرهاب.

وأشار لافروف الى أنّ مصر وروسيا تنظمان تدريبات مشتركة لتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب، بما فيها الخبرات التي اكتسبتها روسيا من الحرب ضدّ الإرهاب في سوريا.

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