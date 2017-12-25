دواء لعلاج نقص تروية القلب

25 ديسمبر, 2017 - 8:32 مساءً المصدر: وكالات
دواء لعلاج نقص تروية القلب

يشير ضيق التنفس وآلام الصدر والشعور بالدوخة إلى نقص تروية القلب.

وقام علماء روس بابتكار عقار جديد لعلاج مرض نقص تروية القلب، إذ يقول مدير مختبر المركز العلمي التعليمي في جامعة مقاطعة موسكو الحكومية دينيس ميشينكو: “نعتقد أن الطلب على هذا الدواء سيكون كبيرا، وسوف يتفوق بمكوناته البيولوجية على الأدوية الأجنبية المماثلة.

فالتركيب الكيميائي للدواء الجديد سينقذ حياة آلاف الأشخاص. ويعمل العلماء الذين ابتكروا هذا الدواء حاليا على ابتكار أدوية لعلاج الأمراض السرطانية والسكري من النوع الثاني وأمراض أخرى لتحل مكان الأدوية الأجنبية”.

هذا ويجري حاليا اختبار دواء علاج نقص تروية القلب في المختبر، وفي السنة المقبلة سيخضع لاختبارات واسعة ومختلفة.

المصدر: وكالات
25 ديسمبر, 2017

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