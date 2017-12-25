هذه الأطعمة… لحياة أطول!

أكد بحث كندي جديد أنّ التقليل من تناول اللحوم أو الألبان كل يوم، وزيادة كميات البروتينات النباتية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5 بالمئة، وفق ما نقلت “سكاي نيوز”.

وبحسب النتائج، التي شملت عينة عشوائية من الأشخاص، فإنّ الأطعمة النباتية مثل البقوليات والمكسرات يمكن أن تعود بالفائدة الكبرى على صحة الجسم ككل، وصحة القلب على وجه الخصوص.

وقد استخدم الباحثون في دراستهم فول الصويا كأحد الأغذية النباتية الغنية بالبروتينات، لتحل محل بروتينات الألبان أو البروتينات الحيوانية، وتوصلوا إلى أنّ فول الصويا ومصادر أخرى من البروتينات النباتية، يقلل من احتمال الوفاة مبكرا بسبب الأمراض القلبية بنسبة 12 بالمئة.

وتوضح الدراسة أنّه يمكن زيادة الفوائد الصحية، إذا تناول الناس مجموعة من البروتينات النباتية تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول المفيد والألياف الغنية كالشوفان.

وتدعم الدراسة أبحاثاً سابقة أشارت إلى أنّ اعتماد كميات كبيرة من البروتينات النباتية في النظام الغذائي، يقلل من خطر الوفاة مبكراً وتحديداً للأشخاص المدخنين ومن يعانون السمنة.

ولطالما ألقت الدرسات الطبية والغذائية الضوء على النظام النباتي وفائدته الصحية، خصوصاً بعد تأكيد الكثير من الأبحاث أنّ زيادة كمية اللحوم في النظام الغذائي اليومي للإنسان، يؤدي لارتفاع احتمال الوفاة مبكراً بسبب الأمراض القلبية والأوعية الدموية.

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