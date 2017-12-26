شهيّب: “الانتخابات لن تكون سبباً للخصام”

شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب على أن “الانتخابات مع أهميتها لن تكون سببا للابتعاد او الخصام مع أي فريق سياسي”، مؤكدا التمسك بمنطق المصالحة والشراكة والتعاون والاعتراف بالآخر والأهم حماية مسيرة السلم الأهلي.



كلام شهيب جاء خلال احتفال قسم اليمين أقامه الحزب التقدمي الاشتراكي – وكالة داخلية جرد عاليه، لمناسبة مئوية الشهيد كمال جنبلاط، في القاعة العامة في بلدة أغميد – عاليه، حضره عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب، رئيس بلدية أغميد الشيخ مهنا الصيفي، معتمدو الحزب ومدراء الفروع الحزبية ورؤساء بلديات ومخاتير وعدد من الفاعليات الروحية والحزبية والاجتماعية.

وقال شهيّب: “نحن ذاهبون لإجراء الاستحقاق الانتخابي على أساس قانون جديد يجمع بين النسبية والصوت التفضيلي، إنما هذه المرة المكسب اننا والشوف في موقع واحد، يعني حظنا وحظكم جيد، سنصوت هذه المرة لتيمور وليد جنبلاط، والانتخابات مع أهميتها، لن تكون سببا للابتعاد او الخصام مع أي فريق سياسي، فنحن متمسكون بمنطق المصالحة التاريخية في الجبل، بمنطق الشراكة والتعاون والاعتراف بالآخر والأهم بالعيش الواحد، وهمنا الأساس حماية مسيرة السلم الأهلي وحفظ أمن واستقرار هذا البلد الذي نحب، في وجه الأعاصير التي تعصف بالمنطقة من حولنا”

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