إرتفاع في الحرارة… فكيف سيكون الطقس ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خصوصا في جنوب البلاد مما يؤدي لظهور طبقات خفيفة من الغبار. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خصوصا في جنوب البلاد مما يؤدي لظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الخميس:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 18 درجة، في الأرز من درجة الى 11 درجة، في الداخل من 10 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الانقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75%.

-حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21 درجة.

-الضغط الجوي 770 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:41 ساعة غروب الشمس: 16:35.

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