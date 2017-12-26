زعيتر التقى أبو فاعور: “لن نتساهل”

دعا النائب وائل أبو فاعور، في تصريح له اثر لقائه وزير الزراعة غازي زعيتر في مقر الوزارة الى “إعادة النظر بالأدوية الزراعية ووضع مندوبين للمراقبة”، مشيرا الى “اننا نتابع مع الوزير زعيتر الإجراءات من أجل حماية المواطن”. واوضح ان “القرار الذي اتخذ بشأن الأدوية الزراعية مبني على معايير علمية وسنتابعه مع وزير الزراعة”.

وقال: “اننا نثق بما يقوم به الوزير زعيتر، ونأمل من مجلس الوزراء إعادة النظر باللجنة التي تشكلت”.

بدوره، قال الوزير زعيتر: “سمعت توصيفات لي من بعض المحطات لا تنطبق على عملنا”، واكد الحرص على “جودة منتجاتنا الزراعية”، مشيرا الى ان “لجنة المراقبة العلمية موجودة ولن نتساهل بأي أمر يضر بالصحة العامة”. وقال: “لن نتأخر في اتخاذ أي اجراءات إذا ثبت ان هناك ضررا يلحق بصحة المواطن”.

وأعلن ان “اللجنة العلمية تدرس المواد الزراعية وتطلع الوزير عليها”.

واكد زعيتر “ان أواصر العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط قوية ولو وجد تباين بوجهات النظر”.

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