“مجتهد” يكشف تفاصيل جديدة عن “الحريري”

26 ديسمبر, 2017 - 12:31 مساءً
“مجتهد” يكشف تفاصيل جديدة عن “الحريري”

علق المغرد مجتهد، على التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، حول “التفاصيل الغريبة” التي رافقت فترة مكوث رئيس الوزراء سعد الحريري بالرياض، في أعقاب استقالته قبل نحو شهرين.

وقال مجتهد، في تغريدة عبر تويتر، ان هناك تفاصيل لم تنشرها الصحيفة، ابرزها هي أن “السبب الرئيسي لاحتجاز الحريري، لا علاقة له بلبنان”.

وأضاف: “السبب يتمثل في السيطرة على أمواله، وأخذ ما لديه من معلومات عن الأمراء المعتقلين”.

وتابع مجتهد قوله بأن صحفيي “نيويورك تايمز” لمسوا لدى الحريري حزنا عميقا لسبب مرتبط بالأمراء المعتقلين، ولم يقم بنشره، موضحا أنه قد ينشر تفاصيل أخرى لاحقا.

26 ديسمبر, 2017

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