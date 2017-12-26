روسيا تبحث عن دور أممي لسوتشي

شدد ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية على ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي برعاية أممية وفي ظل دور رئيسي للأمم المتحدة.

وذكّر بوغدانوف في هذه المناسبة بأن جميع الجهود الروسية المبذولة للتسوية في سوريا تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وعلى صعيد الوجود الأجنبي اللاشرعي على الأراضي السورية، أعرب بوغدانوف عن رفض موسكو لجميع تبريرات واشنطن لبقاء قواتها في سوريا، ولاسيما بعد القضاء على “داعش”.

وأضاف: “نقول للأمريكان: النصر على “داعش” تحقق، ولم يعد هناك أي مبرر عملي لبقائكم في سوريا، كما لم يكن لديكم أي مبرر قانوني للتواجد على الأراضي السورية أصلا”.

“الأمريكان صاروا الآن يقدمون لنا مسوّغات جديدة نرفضها، وبينها على سبيل المثال أنهم لن يرحلوا عن سوريا قبل إطلاق عملية سياسية فيها تأخذ بمصالح المعارضة. هذا الطرح يثير الكثير من التساؤلات”.

حضور الأتراك العسكري في سوريا مؤقت

“الحضور التركي على الأراضي السورية مؤقت، ومرتبط بمناطق وقف التصعيد التي اتفق عليها الضامنون الثلاثة وهم روسيا وإيران وتركيا. مناطق وقف التصعيد إجراء آني اتخذناه، ومدة العمل بها ستة أشهر وهي قابلة للتمديد استنادا إلى التطورات على الأرض”.

“هذا يعني أنه ومع انتهاء الحاجة لمناطق وقف التصعيد، ستنتهي بشكل تلقائي جميع الإجراءات المرافقة التي يتخذها الضامنون”.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الضامنة قد توصلت بالتعاون مع الحكومة السورية والمعارضة إلى إعلان أربع مناطق لوقف التصعيد والتهدئة في سوريا، جرى ترسيمها للفصل بين طرفي النزاع في محافظات إدلب شمال غربي سوريا، وحمص وسط وغربي سوريا، والغوطة الشرقية في ريف دمشق، ودرعا جنوبي البلاد على الحدود مع الأردن.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

