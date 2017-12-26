وزارة الاقتصاد السورية تحدد خيارات زيادة الرواتب

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل، عن رؤية الحكومة، فيما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وأوضح الخليل، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية، أنه بعد تراجع قدرة المواطنين الشرائية بشكل كبير، فإن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وذلك عبر اعتماد خيارين: أولهما يتمثل في تعظيم الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

والثاني، يتمثل في الزيادة المادية للرواتب والدخول للمواطنين من خلال السعي لزيادة موارد الدولة، موضحا أن الحكومة تسعى إلى زيادة مواردها كي تستطيع زيادة الرواتب، وأن موضوع تحسين الدخل باهتمام الحكومة ويتابع بشكل يومي.

وأشار إلى وجود برنامج حكومي لسوريا ما بعد الحرب يعد من فرق عمل مؤلفة من الوزارات، ويتم العمل عليه من مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أكد الخليل، أن هناك دراسة لقانون استثمار عصري ومرن.

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