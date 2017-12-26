تراجع “الإنفاق السياحي” !

اعتبر نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري في لبنان طوني الرامي في تصريح، “ان المؤشرات خلال الاعياد لا تبشر بنهاية عام سعيد رغم الاهمية التي كنا نعلقها على هذه الأعياد”، مشيرا الى “نسبة التراجع تجاوزت الـ 30 إلى 40 في المئة من الإنفاق السياحي”.

وأكد الرامي ان الأوضاع الإقتصادية تسببت في تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني المقيم والمنتشر الذي يعمل في الخليج وافريقيا.

وأعلن عن “ظاهرة جديدة هذا العام، تمثلت بانتقال الفنانين الكبار لاقامة حفلاتهم في الخارج، ما ادى إلى عدم اكتمال حجز الحفلات في لبنان حتى الآن رغم ان أسعار حفلات لبنان مدروسة وتشجيعية، وانتقال عدد كبير من اللبنانيين إلى خارج لبنان لتمضية الأعياد هناك”.

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