بري يرد على عون

رد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول دورة ضباط 1994 التي أطلقها من بكركي بالامس، قائلا:”الضعيف يذهب الى القضاء”.

وكان الرئيس عون قد لفت في تصريح له من بكركي بالأمس إلى ان “منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 محق لأنه في 13 تشرين 1990، الدورة كانت في الحربية وأنا وقعت دخولها. ولكن بسبب كيدية سياسية معينة أرسلوهم الى منازلهم ثم استدعوهم بعد سنتين. ونحن حاولنا أن نرد لهم نصف حقهم”، مضيفاً، “هذه قضية محقة بالجوهر وبالاساس والمرسوم يمضيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واذا هناك أحد معترض فليذهب الى القضاء وسأفرح اذا القضاء كسر لي قراري”.