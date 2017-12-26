فتاة تسرق منزل رائد بالأمن العام بالملعقة

نجحت “لصّة” محترفة في سرقة منزل رائد في الأمن العام اللّبناني، بعدما عالجت بابه الرئيسي بالملعقة واستولت، بمساعدة شريكها الأربعيني، على مجوهرات تفوق قيمتها سبعة آلاف دولار.

وكان منزل الرائد الكائن في محلّة فرن الشبّاك قد تعرّض للسرقة في وضح النهار بعد خلع باب مدخله الرئيسي، وسُرق من غرفة نومه مجوهرات بـ 7 آلاف و500 دولار. وبعد إجراء كشف على المنزل ورفع البصمات، تطابقت انطباعة بصمة اليد اليسرى للمدعوة “إيمان.س”وهي من أصحاب السوابق على أثر مرفوع من المكان.

وتبيّن من التحقيق أمام مفرزة بعبدا القضائيّة ومن التحريات والإستقصاءات عن المشتبه بها، أنّ الأخيرة التي أوقفت ثلاث مرّات بجرمي السرقة وتجارة المخدّرات، قد ألقي القبض عليها مع”هادي.ح” (مكتوم القيد).

انتقلت دورية إلى السجن المذكور للتحقيق معهما فاعترفت “إيمان” بأنّها دخلت منزل الرائد في فرن الشباك برفقة “هادي”، بعدما خلع بابه بقطعة حديدية، فيما قامت هي بسرقة مجوهرات موجودة على الطاولة في غرفة النوم، كما استولت على كميّة أخرى من الذهب من داخل الدرج في الغرفة عينها وسلّمتها إلى “هادي” الذي باعها وأعطاها حصّتها 300 دولار أميركي.

أمّا شريكها فأدلى أنّه رافق “إيمان” إلى فرن الشبّاك وقامت الأخيرة بفتح باب الشقّة بواسطة ملعقة تحملها ودخلت بمفردها إلى المنزل، فيما اقتصر دوره هو على مراقبة المكان فقط، وأنّهما ذهبا سويّاً إلى حي ماضي حيث باعا المجموهرات بـ 600 دولار تقاسماه مناصفة.

بمواجهة المتهمين أصرّ كلّ منهما على أقواله، فيما أنكرا أمام المحكمة ما أسند إليهما متذرّعين بأنّ اعترافاتهما جاءت تحت الضرب، إلّا أن “إيمان” اعترفت أنّها سبق وأوقفت في قضايا سرقة منذ زمن، مشيرة إلى أنّها تعمل في تنظيف البيوت في منطقة الكولا.

محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمّود، أعلنت سقوط الحكم الغيابي عن المتهم “هادي.ح” وأنزلت به وجاهيّا عقوبة الأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف السنة ، فيما حكمت “إيمان” في حكم سابق بالعقوبة عينها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

