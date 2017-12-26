استشارة جنبلاطية لبوذا ؟!

غرّد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلاً: “مع الأسف فإنّ الجوّ الوفاقي الذي ساد البلاد في المدّة الأخيرة عاد وانتكس بعد مرسوم الضبّاط غير المتفق عليه.

وفي هذا المجال من الأفضل قانونياً العودة عنه كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش والأسلاك الأمنية. ولست أدري إذا كانت الرسالات السماوية المحلية كافية للعلاج. شخصياً سأستشير بوذا علّه خير”.

مع الاسف فإن الجو الوفاقي الذي ساد البلاد في المدة الاخيرة عاد وانتكس بعد مرسوم الظباط الغير متفق عليه.وفي هذا المجال من الافضل قانونيا العودة عنه كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش و والاسلاك الامنية .ولست ادري اذا كانت الرسالات السماوية المحلية كافية للعلاج .شخصيا سأستشير بوذاعله خير pic.twitter.com/502k8J2Cye — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 26, 2017

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