تراجع عدد اللاجئين السوريين في لبنان

أعلنت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد عن ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان تراجع إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ العام 2014 .

وقد وثقت الأمم المتحدة في نهاية تشرين الثاني وجود 997,905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع 1,011,366 في كانون الأول العام 2016.

وقالت أبو خالد لوكالة “فرانس برس”: “بلغ عدد اللاجئين مليون شخص في نيسان 2014، وهذه المرة الأولى الذي ينخفض فيها إلى أقل من ذلك”.

ويأتي التراجع في أعداد اللاجئين السوريين، وفق أبو خالد، لأسباب عدة بينها انتقالهم إلى بلد آخر او عودتهم إلى سوريا أو الوفاة.

وبين العام 2011 وأيلول العام 2017، غادر نحو 49 ألف لاجئ سوري لبنان في اطار برنامج الأمم المتحدة لاعادة التوطين في دول أخرى منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا.

وغادر آخرون بمبادرات شخصية ومنهم من سلك طريق التهريب الأكثر خطورة إلى اوروبا.

وبحسب أبو خالد، لا يمكن للامم المتحدة تحديد العدد الدقيق للاجئين الذين عادوا إلى سوريا، مشيرة إلى “بضعة آلاف في العام 2017”.

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