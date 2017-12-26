اللبنانيون أسرى سياراتهم!

أفادت غرفة التحكم المروري بان حركة المرور خانقة على طرقات الضبية – النقاش – انطلياس الداخلية مما ادى الى توقف السير القادم من الطريق البحرية باتجاه جسر الفهود.

كما أشارت الى ان حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة، وكثيفة من تقاطع الدكوانة – النافعة باتجاه بولفار سن الفيل وصولا الى نهر الموت.

ولفتت الى ان حركة المرور خانقة على المسلك الغربي من نفق نهر الكلب – الضبية وصولا الى نهر الموت.

وأفادت بتصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة وسيارتين على تقاطع صوفيل الاشرفية ما أدى الى زحمة سير كثيفة في المحلة، وبتعطل شاحنة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة.

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