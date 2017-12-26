عصابة سرقة دراجات آلية بقبضة الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ عن انه “بتاريخ 23/12/2017 وفي محلة سن الفيل، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف كل من:

– ح. د. (مواليد عام 1996، لبناني) و م. ا. (مواليد عام 1998، لبناني) على متن دراجتين آليتين مسروقتين.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما مع آخرين بتأليف عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وبإقدامهما على سرقة اكثر من 100 دراجة آلية و”ATV” من المناطق التالية: الضاحية الجنوبية، المتن، فرن الشباك، بعبدا، بيروت، وتسليمها الى اشخاص مطلوبين للقضاء في محلة الليلكي لقاء مبالغ مالية.

وقد تبين انه يوجد بحق الثاني بلاغ بحث وتحر بجرم اطلاق نار من سلاح حربي وضرب وتسبب بإيذاء.

والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي افراد العصابة”.

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