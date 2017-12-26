شكراً_جبران_باسيل … الأول على “تويتر”!

إجتاح هاشتاغ #شكراً_جبران_باسيل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تعليقاً على الحملة الاعلانية التي إنتشرت على طرقات لبنان وتحمل صورة الوزير جبران باسيل بعدما دخل لبنان نادي الدول النفطية.

وفي التفاصيل، إتنشرت لافتات على الطرقات للوزير باسيل مزيلة بالعبارة التالية: “لبنان دولة نفطية… شكراً جبران باسيل”، سرعان ما لاقت تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتفاوتت التعليقات والآراء بين مؤيدة وداعمة للحملة وأخرى ساخرة، ليتصدر الهاشتاغ قائمة الـTrends لاكثر الهاشتاغات تفاعلاً في لبنان في الساعات الاخيرة.

وفي هذا الاطار، غرد حساب @mazz1310 على “تويتر”: “#شكراً_جبران_باسيل يرّد على اللبنانيين: شكراً على سذاجتكم حيث امرر صفقاتي وانتم تصفقون و تضحكون و انا الرابح الاكبر”.

وكتب حساب @GabyBahamas على “تويتر”: “مش هوّي لي اكتشف النفط بس هوّي لي ضَل يجهد ويشتغل لينقر مرسوم النفط … من ٢٠ سنة معروف في نفط بس باقل من سنة من استلام الحكم أُقرّ #شكرا_جبران_باسيل المثابر والمجتهد #عيار_٢٤”.

وقال حساب @HanadyGerges على “تويتر”: “جارتنا حبلت من بعد عدة محاولات فاشلة #شكرا_جبران_باسيل”.

أما صفحة “طلعت ريحتكم” على “فايسبوك” فكتبت: “#شكراً_جبران_باسيل لأنك تذكرنا دائماً بكمية الكذب والنفاق والتدجيل اليومي للسياسيين أمثالك في لبنان. #كلن_يعني_كلن”.

وغرد حساب @HammoudMoud92 على “تويتر”: “لبنان الكبير أُعلن سنة ١٩٢٠ ولبنان الفينيقي عمره مئات السنين ولا مرة سمعنا انه لبنان في نفط..لحدّ ما استلمت وزارة الطاقة.. واليوم لازم كل لبناني يقلك #شكرا_جبران_باسيل”.

وكتب رالف ريشا على “فايسبوك”: “‏#شكرا_جبران_باسيل‬ بلد مطفي من ايّام كنت وزير للطاقة”.

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