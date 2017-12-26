إعادة تأهيل طريق الشام الدولية في بحمدون

أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة عن ان “إحدى الشركات المتعهدة ستباشر اعتباراً من تاريخ اليوم 26/12/2017، تنفيذ المرحلة الثالثة من اعمال اعادة تأهيل طريق الشام الدولية في منطقة بحمدون، بتكملة تأهيل الطريق ما بين مفرق شانيه ومقابل محطة كورال/ المسلك الغربي باتجاه بيروت.

وستؤدي هذه الاشغال الى:

تحويل السير باتجاه صوفر على المسار البديل المؤقت داخل بلدة شانيه ليعود الى مساره الطبيعي عند مدخل شانيه الشمالي.

تحويل الخط نزولاً عند بدء الاعمال قرب محطة كورال بحيث يصبح على المسلك المتجه صعودا ثم يعود الى مسلكه الطبيعي عند مفرق شانيه الجنوبي.

ويرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

