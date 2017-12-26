تدمير 10 مخابئ للإرهابيين شرق الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن كشف وتدمير 10 مخابئ للإرهابيين شرق العاصمة الجزائرية .

جاء في بيان من الوزارة، أن العملية مكنت من إيقاف ثلاثة عناصر يدعمون الجماعات المسلحة على مستوى منطقتي “خنشلة” و”باتنة” شرق الجزائر.

وكشف البيان أن العملية تم القيام بها بناء على معلومات استخباراتية قامت بها الأجهزة الأمنية في المنطقة، موضحا أنها تقوم بتحريات بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة مسلحة في المنطقة.

كما استرجعت قوات الجيش الجزائرية قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف وكمية معتبرة من الذخيرة الحية.

وتأتي هذه العملية في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في الجزائر وتضييق الخناق على المجموعات المسلحة في عدد من مناطق الجزائر.

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