عون مصّر و بري لن يفرط بحقوقه

لفتت مصادر نيابية لصحيفة “السياسة”، الكويتية إلى أن خلاف عون وبري، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استكمال للتراكمات السابقة بين الرجلين، منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن بري لن يفرط بحقوقه الدستورية، وبالتالي لن يتنازل عنها أو يسمح لأحد بتجاوزها، ما سيجعله أكثر إصراراً على التمسك بحقيبة وزارة المالية في عهد عون، وهذا سيخلق أزمة إضافية مع رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر إن عون مصر على إجراء المداورة في الحقائب، ولن يسمح بأن يبقى بعض الحقائب التي يُقال عنها سيادية، لحساب جهات سياسية محددة، متوقعة مزيداً من الكباش السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية بشأن هذه القضية المرشحة للتفاعل في المرحلة المقبلة.

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