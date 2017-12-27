ضالعون في “عصابة خطف” بقبضة المعلومات

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

“بتاريخ 12/12/2017، ادعى ذوو (م. ا.، مواليد عام 1996، سوري) انه غادر بلدة جزين باتجاه الحدود اللبنانية السورية، من اجل الدخول الى محافظة حماه عبر احد المعابر غير الشرعية لإنجاز جواز سفر، حيث تم اختطافه لدى وصوله الى المنطقة الحدودية، وطالب خاطفوه بفدية لقاء اطلاق سراحه، الذي جرى مقابل مبلغ 3000 دولارٍ اميركي تم دفعه من قبل ذويه للخاطفين.

بنتيجة المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من تحديد هوية شخصين من المجموعة الخاطفة وتوقيفهما وهما ب. ز. (مواليد عام 1998، لبناني) وع. ز. (مواليد عام 1995، لبناني).

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، حيث اكد الاول انه سلم الضحية للخاطفين، والثاني انه استلم (م. ا.) من الخاطفين كي يعبر به الحواجز الامنية من الحدود الى بيروت بهوية لبنانية بغية اطلاق سراحه، كما تبين ان لهما 5 شركاء لبنانيين.

كما تم توقيف سائق السيارة الذي اقل المخطوف الى المنطقة الحدودية يوم اختطافه”.