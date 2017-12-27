تأسيس قوة عسكرية كردية جديدة شمال سوريا

قال القائد العام لـ”قوات حماية شمال سوريا”، سيابند ولات، إنه تم البدء بتأسيس قوة عسكرية جديدة في “كردستان سوريا” تحت مسمى جيش شمال سوريا، لحماية أمن حدودهم شمال البلاد.

ونقلت وكالات أنباء مقربة من حزب العمال الكردستاني عن سيابند ولات، قوله، إن “جيش شمال سوريا قيد التأسيس حاليا، وسيتولى مهمة حماية أمن الحدود”، موضحا أن عملهم لن يقتصر على حماية “كردستان سوريا” فقط حسب تعبيره، بل سيشمل محافظتي الرقة وديرالزور شمال وشرق سوريا.

وأضاف ولات أن “هذه القوة تأسست مطلع نوفمبر من عام 2014، وتوزعت في كامل الشمال السوري، أما الآن فيتم تنظيمها على شكل جيش، وسبق أن شاركت في الحرب على تنظيم داعش”، موضحا أنهم فتحوا معسكرات تدريب في مدن الجزيرة، كوباني، عفرين، منبج، والطبقة.

وأضاف القائد الكردي أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يقدم لهم الدعم التقني والأسلحة والتدريب، منوها بأن العمل مع التحالف مستمر كما كان خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

كما أشار ولات إلى أن هذه القوات ستتصدى لأي هجوم على مناطقها، لافتا إلى أنها تتمتع بالاحترافية والخبرة، “بعد الآن لن يكون بإمكان تركيا أو سوريا أو أي بلد آخر أن يتجاوز على أراضينا بسهولة”.

وتؤكد مصادر كردية أن هذه القوات ستجمع الوحدات شمال سوريا من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

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