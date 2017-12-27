لافروف يحدد المهمة الجديدة في سوريا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب في سوريا الآن هي دحر تنظيم “جبهة النصرة”.

وقال لافروف خلال لقائه مع رئيس تيار “الغد السوري” المعارض، أحمد الجربا، اليوم الأربعاء: “نحن نلاحظ تغيرات إيجابية في سوريا. وقد تم توجيه ضربة حاسمة إلى “داعش”، وعلى الرغم من أن بعض المسلحين الذين فروا من ميدان القتال يحاولون إعادة التمركز في سوريا أو الهروب إلى الخارج، إلا أنه من الواضح أن القتال الأساسي قد انتهى”.

وتابع لافروف قائلا: “والآن بالطبع المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب هي دحر “جبهة النصرة”، مشيرا إلى أن الجيش السوري وحلفاءه بدعم روسي يتقدم على مواقع التنظيم، لكنه يبدي مقاومة، بما في ذلك “بفضل الحصول على دعم من الخارج، حسب معلوماتنا”.

وأكد لافروف أن القوات الجوية الروسية ستدعم الجيش السوري في حال تنامي نشاط الإرهابيين، مضيفا أنه “لهذا الغرض اتخذ القرار المبني على اتفاقية مع دمشق، حول القاعدتين الدائمتين للقوات المسلحة الروسية في طرطوس وحميميم”.

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