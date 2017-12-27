في تطور لافت.. الهلال الأحمر السوري يخرج حالات إنسانية من الغوطة

في تطور لافت دخلت سيارات الإسعاف التابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري إلى الغوطة الشرقية وأخرجت عدة حالات إنسانية حرجة متوجهة بها إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج اللازم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك مساء اليوم قبل حوالي الساعة من الآن، وغلب على الحالات المنقولة الأطفال كالمصابين بسوء التغذية والأمراض المزمنة والوبائية وذلك بمرافقة أمهاتهم.

وتفيد المعلومات التي حصل عليها “سناك سوري” بأن هذه المهمة جرت بعد مفاوضات طويلة من قبل منظمة الهلال الأحمر السوري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع الطرف الحكومي ومع فصائل المعارضة للسماح بخروج هذه الحالات من داخل الغوطة الشرقية لحالتها الطبية الحرجة، والجدير بالذكر بأن هذه الحالة هي الأولى من نوعها كإخراج جماعي إلى مشافي دمشق بعد أن شهدت الغوطة إخراج ثلاث حالات مرضية فردية لأطفال من مناطق الغوطة الشرقية وذلك خلال العام الحالي.

ويؤكد ناشطون محليون لـ “سناك سوري” بأن هذا الأمر يعتبر بادرة إيجابية وأمر يعول عليه في ظل تعاون تركي روسي على إخلاء 500 حالة طبية حرجة من مناطق الغوطة الشرقية وفق ماصرح الرئيس التركي قبل عدة أيام وذلك بعد وفاة الكثير من الحالات الحرجة ومنها حالات مرض السرطان.

وتقول فصائل المعارضة المسيطرة على الغوطة الشرقية أن القوات الحكومية تفرض حصاراً على الغوطة منذ عام 2013.

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